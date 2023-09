Tassotti: “Mi piace Pioli, il Milan è brillante. Leao? I suoi movimenti indolenti possono irritare, ma è un campione”

Lo storico terzino destro del Milan Mauro Tassotti ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport della squdra rossonera: “Sono anni che il Milan gioca bene. Pioli mi piace molto, la squadra è piacevole e brillante, fa le cose più belle e interessanti. È in crescita, in fase di trasformazione, ha preso ragazzi di qualità”. E su Leao: “Fanno fatica tutti. È un campione, anche se il linguaggio del corpo, quei movimenti indolenti, a volte può irritare. È un giocatore solare, bellissimo”.

Foto: Zimbio