Tassotti: “La difesa è la forza di questo Milan. Il vero leader è Maignan”

Mauro Tassotti, ex storico collaboratore del Milan, da alcuni anni vice allenatore di Shevchenko sia nella nazionale Ucraina che al Genoa, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del Milan, e della forza della difesa rossonera.

Queste le sue parole: “Oggi il modo di difendere è diverso, è una costante degli ultimi anni. Le mie difese si muovevano più di reparto, la linea del Milan di oggi ha giocatori che giocano più individualmente. Accettano l’uno contro uno senza paura, corrono il rischio per poi avere una superiorità numerica in mezzo. Mi hanno sorpreso, tutti gli interpreti sono cresciuti tantissimo”.

Su Theo Hernandez: “Complimenti intanto alla società per averlo scelto quando era solo una seconda linea del Real Madrid. Lui ha aggiunto un lavoro per migliorarsi continuamente: ha caratteristiche fisiche uniche, quello che fatto domenica scorsa è una giocata riservata a pochi eletti. Non nel suo ruolo, parlo in generale: è roba da Weah, da Messi. Una combinazione pazzesca di spinta e tecnica. Un gol che se possibile ha esaltato ancora di più San Siro: ero allo stadio, l’atmosfera era davvero incredibile, da pelle d’oca. Per quello, per l’unione che si è creata tra ambiente, squadra, allenatore e società, e per la fame di vittoria questo Milan ricorda davvero le nostre grandi squadre del passato. Dopo anni difficili, lo merita”.

Foto: Twitter Genoa