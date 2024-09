Tassotti: “Il Milan quest’anno ha poco equilibrio. Caso Theo-Leao? Immagine brutta, dovrebbero scusarsi”

Mauro Tassotti, che ha vissuto il mondo Milan sia come giocatore che come allenatore, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato delle problematiche dei rossoneri riscontrate in questo inizio di stagione. Come si può intervenire? “Procedendo per gradi. In questo momento il Milan fatica a mettere in pratica un calcio aggressivo e di dominio, non c’è la condizione fisica ideale. Un allenatore ha bisogno di tempo per entrare nelle teste dei giocatori”. Sulla fragilità difensiva: “La squadra ha poco equilibrio, si spacca in due e prende gol in contropiede. Se Fonseca vuole avere una trazione offensiva, serve che gli stessi giocatori d’attacco aiutino in fase difensiva. E non parlo solo di Leao: nel calcio moderno si difende e si attacca in undici”. Sul caso Theo-Leao: “Immagine brutta da vedere. I giocatori dovrebbero scusarsi. Le parole di Theo mi sono sembrate delle scuse da dare in pasto al pubblico. L’atteggiamento è stato sbagliato”. Su Pavlovic: “Può aiutare la squadra. Serve un reparto che si muova insieme, in armonia”.

Foto: Tassotti Milan twitter