Tassotti: “Il Milan è una squadra con pochi difetti. Importante la conferma di Pioli”

Mauro Tassotti ha parlato alla Gazzetta dello Sport del grande avvio di stagione del Milan: “E’ la squadra che gioca meglio. E’ la più divertente, la più europea. Ha dinamismo, velocità, idee chiare, e sconfitte come quella di Liverpool aiutano ad acquisire ancora più fiducia nelle proprie capacità. Giocava bene anche nella stagione scorsa, ma ora è diverso. La rosa si è rinforzata e tutto funziona, a cominciare dalla difesa. Non c’è nessuno al di sotto delle proprie possibilità, anzi, e per fare un esempio, Leao è esploso e Tonali è un giocatore diverso. E’ una squadra con pochi difetti e i dirigenti sono stati bravi proprio quando si stavano incartando: importante la conferma di Pioli“.

FOTO: Twitter Milan