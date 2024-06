Tassotti: “Credo che arriveremo in fondo anche ad Euro 2024. Spalletti è un grandissimo allenatore”

Mauro Tassotti, storico giocatore del Milan e vice Ancelotti ai rossoneri, è intervenuto ai microfoni di TvPlay parlando dell’Italia e anche di Luciano Spalletti. Queste le sue parole:

“Si dice sempre che la Nazionale non supera i gironi. Non parte mai con grande entusiasmo, è la storia. Poi arriva sempre in fondo alle competizioni. Battere la nostra Nazionale in queste manifestazioni è sempre difficile. Credo che arriveremo in fondo anche ad Euro 2024. Spalletti è un grandissimo allenatore. E se troviamo una quadra lì davanti… qualche indizio c’è. Scamacca ha finito molto bene il campionato. Saremmo un ostacolo per tutti quelli che vorranno vincere il torneo. Non dimentichiamolo, ma siamo campioni d’Europa”. Su Fagioli: “Credo che abbia pagato già il suo debito. Fagioli se lo merita dal punto di vista sportivo, ha qualità, altrimenti non sarebbe stato convocato. E’ giusto così, se Spalletti ha ritenuto che il giocatore serva, va portato a prescindere di quello che è stato. Non ha giocato tutto il campionato, è tornato solo alla fine…evidentemente Fagioli l’ha convinto in questi giorni a Coverciano. Se si continuasse a non perdonare, nel calcio esisterebbero poche persone”.

Foto: twitter Milan