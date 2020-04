Tarro: “Il Coronavirus presto potrebbe sparire, il caldo aiuta. Ecco come e quando possono riprendere gli allenamenti”

Il dottor Giulio Filippo Tarro, virologo e primario di fama mondiale, ha parlato del Coronavirus questa sera a Sportitalia: “Senza casi positivi dall’uno a quattordici maggio gli allenamenti possono anche cominciare. Questa è la mia idea. In Danimarca sono già tornati a scuola e in altre parti d’Europa sono già alla ‘Fase 2’ da diverso tempo. Il virus è lo stesso di quello che abbiamo in Italia. C’è la speranza che possa finire tutto a breve. Il caldo è un antivirale per eccellenza, lo è anche il mare. Naturalmente si dovrà fare attenzione, ci saranno delle regole da rispettare. Per l’ipotesi che sparisca abbiamo l’esperienza della Sars, che di fatto scomparse alla fine della primavera. Potremmo trovarci nella stessa situazione. Potrebbe ritornare sottoforma di una influenza stagionale, ma sicuramente non con la stessa intensità”.

Foto: Tarro Twitter personale