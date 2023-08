Taremi tra Porto e Milan: giorni caldi

Negli ultimi giorni di mercato Mehdi Taremi potrebbe ancora rappresentare un’occasione di mercato per il Milan di Stefano Pioli. Dopo diverse settimane in cui questa possibilità era considerata più che concreta, a tornare sull’eventuale trattativa è proprio ABola, che spiega come l’affare sia complicato ma la sua situazione contrattuale potrebbe agevolare l’eventuale affare. L’attaccante iraniano non intende rinnovare il contratto con il Porto, con la società portoghese che non può permettersi di perderlo a zero.

Foto: Taremi Instagram