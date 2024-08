Taremi: “Se non avessi fatto il calciatore, sarei diventato un poliziotto”

Mehdi Taremi, nuovo attaccante dell’Inter, ha rilasciato un’intervista in collaborazione con lo sponsor nerazzurro Betsson Sport, per la serie “Welcome Home”. Di seguito le sue parole: “Quando ero piccolo giocavo con mio fratello e con i suoi amici a Bushehr, la mia città natale, e, nonostante fossi più piccolo, per me era un’emozione poter allenarmi con loro. Seguo pallavolo ed NBA, ma non ho mai praticato altri sport. Se non fossi diventato calciatore? Penso che sarei diventato un poliziotto, probabilmente un detective“.

Foto: Instagram Inter