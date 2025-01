Taremi ritrova Conceicao da avversario. Per la prima volta contro dopo i successi al Porto

Il derby di Milano che questa sera metterà in palio la Supercoppa Italiana, vedrà anche la sfida nella sfida tra Sergio Conceicao e Mehdi Taremi. Il tecnico portoghese, da poche settimane al Milan, dopo la Juventus, si giocherà già il primo trofeo in Italia, e contro avrà un suo pupillo, Mehdi Taremi. Con l’indisponibilità di Marcus Thuram e Joaquin Correa, per la finale di Supercoppa Italiana, con ogni probabilità Mehdi Taremi farà coppia con Lautaro Martinez in attacco per l’Inter. Una partita che per l’iraniano avrebbe un sapore particolare poiché contro quello che è stato il suo tecnico fino a qualche mese fa.

Taremi, per il Porto di Conceicao, ha giocato in ben 172 partite ufficiali. Nessuno lo ha impiegato tanto quanto il portoghese e nessuno ha visto segnare tanto il centravanti, capace di gonfiare la rete in 88 occasioni. Taremi ha ricoperto un ruolo centrale per Conceiçao in cinque anni di Porto vincendo insieme 7 titoli e una classifica marcatori. Insomma, un bel momento si avrà questa sera, almeno prima della gara, poi però si penserà al campo e ai propri obiettivi.

Foto: twitter Inter