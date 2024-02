Taremi, rinviate le visite mediche

Dopo quelle di ieri in gran segreto di Piotr Zielinski, erano in programma per questa mattina le visite mediche con l’Inter di Mehdi Taremi, attaccante del Porto che da giugno si svincolerà a parametro 0. Secondo però quanto trapela da ambienti vicini al club nerazzurro, il centravanti iraniano non arriverà quest’oggi a Milano. Il suo volo dal Portogallo è infatti stato cancellato. Il motivo? Probabilmente per evitare clamore mediatico ed evitare problemi al calciatore, impegnato ancora per i prossimi quattro mesi con la propria squadra. L’affare in ogni caso non è assolutamente in dubbio.

Foto: Twitter Porto