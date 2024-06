Taremi: “Ho avuto un breve colloquio con Inzaghi e ho subito accettato . Sceglierò il numero 99”

Mehdi Taremi è pronto e non vede l’ora di iniziare la propria nuova avventura in nerazzurro, lo ha dichiarato anche nell’intervista pubblicata dal giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh in cui spiega anche la scelta e svela quale potrebbe essere il suo nuovo numero di maglia. Di seguito le sue parole:

“All’Inter chiunque giochi deve dimostrarsi di altissimo livello, in questa squadra devi sforzarti di essere un top player.Ci sono offerte che non richiedono molte riflessioni e quella nerazzurra rientra tra queste, ho avuto un breve colloquio con Inzaghi e ho subito accettatoperché ha una buona considerazione di me. Giocare per l’Inter è emozionante”. Sul rinnovo con il Porto: “Ho avuto con loro un solo incontro per parlare del mio prolungamento,ho fatto le mie richieste e loro mi hanno risposto di no. Questo ha segnato la fine tra me e il Porto. Considero il Portogallo la mia seconda casa, i sentimenti dei tifosi del porto hanno avuto un grande impatto sulla mia vita personale e ho detto loro che resterò un tifoso del Porto per tutta la vita”. Sulle offerte dall’Arabia: “Non le ho mai prese in considerazione, cercavo opportunità di crescita, desideravo unirmi a squadre forti.Diversi club in Europa hanno espresso interesse, ma nessuno ha inviato offerte ufficiali, solo primi dialoghi che non sono andati avanti perché ho accettato subito la proposta dell’Inter. Mi hanno contattato 3-4 club in Inghilterra, 2-3 club in Italia e uno dei migliori club in Spagna”. Sul numero di maglia: “Se sarà liberà la maglia con il numero 99, sceglierò quella.”

Foto: instagram Taremi