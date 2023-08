Taremi e Zapata: due storie opposte. I retroscena

Taremi e Zapata sono due storie opposte delle ultime ore di mercato. Partiamo dall’iraniano: il Milan ci ha provato e ci sta provando in ogni modo, ma il gioco al rialzo del Porto sta facendo la differenza. “È un club duro e difficile” abbiamo scritto ieri sera. Aggiungiamo: quando sei a un passo, loro cambiano le condizioni, è un classico da sempre. Ripetiamo: non pensiamo che sia un problema di ingaggio, se offri 1,5 milioni a un attaccante in scadenza così importante non hai chance. E il Milan aveva messo sul tavolo almeno un milione e più come base più bonus. Poi sono cambiate altre cose, dalle commissioni a tutto il resto e la situazione è entrata in un vicolo cieco. Il tempo che passa non aiuta il Milan, simile balletto appartiene al gioco delle parti (portoghesi) a circa 30 ore dalla fine del mercato. Non mettiamo la parola fine, ma registriamo la fase stagnante. Quanto a Dusan Zapata, una premessa: mai erano state concordate le visite con il Torino per la giornata di oggi, mai. Il colombiano aveva dato la sua disponibilità e c’era il via libera dell’Atalanta, a prescindere dalla vicenda Buongiorno che si era complicata già nel pomeriggio di ieri, come raccontato da Sportitalia. Per l’Atalanta è tutto ok, incasserebbe i 10 milioni che aveva sempre programmato e che aveva chiesto anche alla Roma. Il problema è che Zapata ha preso tempo: non aveva programmato visite, ha aperto al Torino, ha il via libera dell’Atalanta ma serve che si accenda completamente il semaforo verde.

Foto: Instagram Taremi