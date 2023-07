Taremi: “Ci sono diverse offerte per me. All’Everton non sono interessato”

Intervistato da Varzesh, noto canale televisivo sportivo iraniano, l’attaccante del Porto, Mehdi Taremi, ha parlato del suo futuro. Il centravanti, infatti, ha ammesso di aver ricevuto diverse offerte in questa sessione di mercato.

Ecco le sue parole: “Ci sono tante offerte per me, lo so. La prima è quella dell’Everton, cui non sono interessato. Ce ne sono altre. In passato ho detto no al Newcastle. Stava lottando per la salvezza e non avrei mai pensato si potessero qualificare alla Champions. Vedremo in futuro cosa accadrà”.

Foto: Instagram personale