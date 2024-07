Taremi: “Ad Adriano ruberei il piede sinistro, a Ronaldo il dribbling, a Eto’o e Milito il piede destro. A me stesso? L’intelligenza”

L’Inter ha pubblicato sul proprio profilo X (twitter) un video di Mehdi Taremi, nuovo attaccante nerazzurro, che spiega che cosa ruberebbe ai precedenti attaccanti che hanno fatto la storia dell’Inter, tra cui Adriano, Ronaldo. Eto’o e Milito. L’iraniano ex Porto non ha avuto dubbi e ha risposto abbastanza velocemente a tutte le domande che gli sono state poste: “Di Adriano vorrei il piede sinistro, di Ronaldo il dribbling, mentre di Milito ed Eto’o il piede destro. Cosa ruberei a Taremi? L’intelligenza”.

Questo il video in questione:

Foto: Instagram Inter