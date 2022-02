Tare: “Vincere l’Europa League non è impossibile. Sarri e la squadra in piena sintonia”

Mentre le squadre sono in campo per il riscaldamento, il ds della Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Primo tema toccato quello del valore che Sarri dà all’Europa League: “Quella di Sarri è una provocazione perché sa che con questa competizione possiamo arrivare alla Champions. Arrivare in fondo è difficile ma non impossibile. E il discorso che ha fatto alla squadra e come si è comportato ieri fa capire che ci tiene più di tutti“.

Su Pedro in campo: “Ha avuto miglioramento inaspettato. Ha fatto un provino sul campo in mattinata. È andato bene e ha voluto essere con la squadra”.

Sul centrocampo: “Leiva e Luis Alberto hanno riposato a Udine. Milinkovic ha giocato di più ma è un trascinatore e in questa atmosfera e contro un avversario del genere può dare solo positività. Andare avanti ha pro e contro, ma per noi l’obiettivo è andare più avanti possibile e, perché no, raggiungere il traguardo. Spero anche che una squadra italiana possa vincere la competizione per portare punti nella classifica Uefa”.

La mano di Sarri si nota sempre più: “È più di un mese che Sarri è convinto della squadra e viceversa. Adesso la squadra recepisce subito le sue indicazioni. Il tempo è stato utile, ma ora siamo in fase cruciale della stagione in cui ogni errore si paga. Dobbiamo cercare di migliorare per arrivare al meglio fino in fondo”.

Foto: Twitter Lazio