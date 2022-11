Tare sul giallo di Milinkovic: “In cinquantamila hanno visto un’altra partita”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Igli Tare, ds della Lazio, è tornato a parlare del giallo sventolato dall’arbitro Manganiello nei confronti di Sergej Milinkovic-Savic: “Abbiamo cercato di gestirla nel migliore dei modi, ma come ha detto Sarri è la prima volta in carriera che vedo un giocatore che porta palla e riceve un giallo. Quello che l’arbitro ha detto dopo la partita che parlava di un rosso, o in cinquantamila hanno visto un’altra partita o è stato più bravo qualcun altro. Nel primo tempo c’è stata un’occasione clamorosa, un’entrata bruttissima su Lazzari dove c’erano gli estremi per un rosso e nemmeno è stato ammonito. Sarebbe stato giusto se Sergej avesse giocato il derby perché non lo meritava”,

Foto: Lazio Twitter