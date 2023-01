Tare sul mercato: “Non sono previsti interventi. Ma finché sarà aperto, tutto può succedere”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro la Fiorentina: “Non la vedo come una occasione unica ma come una partita da vincere per dare seguito alla vittoria di martedì portando a casa i tre punti anche stasera”. Poi ha proseguito parlando di Zaccagni: “Ce lo aspettavamo così? Ovvio che quando fai certe scelte le aspettative sono quelle, però ci voleva il tempo dovuto per giocare in una piazza grande come questa che è diversa da altre più piccole. Lui sta rispondendo molto bene”. Infine, sul mercato: “Finché il mercato sarà aperto tutto può succedere ma in questo momento non sono previsti interventi”.

Foto: Twitter Lazio