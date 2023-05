Tare sul futuro: “Quindici anni sono tanti. Ora serve fare un resoconto e prendere la decisione giusta per tutti”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha così parlato dopo la qualificazione in Champions: “Soddisfazione enorme frutto di lavoro di allenatore, giocatore e società che ha permesso di avere a disposizione una squadra di livello. Abbiamo fatto un campionato con tanti momenti positivi e qualche momento no ma fa parte della crescita di un club. Sarri? A inzio stagione ci siamo regalati guanti da pugile, rapporto diverso rispetto a Inzaghi ma stima totale per lui. Con il presidente lo abbiamo voluto alla Lazio e non è mai stato in discussione. Siamo dei caratteri forti ma ci lega il bene della Lazio, ognuno a modo suo ha contribuito“.

Poi ha proseguito: “Io sono legato con grande affetto a questa società perché ho passato quo 18 anni della mia vita. I miei figli sono nati a Roma, è un legame che non si spezzerà mai. Tra un mese però il contratto scade e dovremo parlare con il presidente, ci penserò bene per il mio futuro. Milinkovic-Savic? Per il bene di tutti ci siederemo al tavolo per chiarire, il ragazzo ha stima per società, può succedere di tutto, anche che venga ceduto ad un’altra squadra”.

Infine: “Quindici anni in una società sono tanti, è giusto che a fine di un percorso serve fare un resoconto di tutto e prendere la decisone giusta per me ma soprattutto nei confronti della società. Io penso di essere chiaro con le mie idee”.

Foto: Twitter Lazio