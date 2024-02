Tare: “Simone Inzaghi? Già da giocatore si intravedeva che aveva qualcosa in più. Lo stesso si può dire di Guardiola”

Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, dove ha trattato diversi argomenti. Queste, in particolare, le sue parole su Simone Inzaghi, ex allenatore dei biancocelesti durante la sua esperienza da dirigente: “Già da giocatore si intravedeva qualcosa di speciale, lo stesso si poteva dire di Guardiola: avevano qualcosa in più. Simone in apparenza inganna: è sempre solare ma in realtà è molto profondo e cura ogni piccolo dettaglio, lui parte dal primo minuto della mattina fino all’ultimo della sera e cura tutto in modo maniacale. Ha qualcosa in più rispetto agli altri nel creare un rapporto con la squadra e a livello individuale. Lui e Pippo hanno un modo di pensare molto simile.”

Foto: Twitter S.S. Lazio