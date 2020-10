Tare: “Senza il Covid non avremmo preso Muriqi a una cifra così bassa”

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, in una intervista rilasciata a Sporx, ha parlato di mercato e in particolare dell’attaccante Vedat Muriqi, affermando che senza il Coronavirus probabilmente la società biancoceleste non avrebbe potuto acquistate il centravanti kosovaro per una cifra così abbordabile.

Queste le sue parole: “Sicuramente il Covid ha stravolto anche il mercato ma ha dato la possibilità di poter fare degli acquisti importanti ad un prezzo consono. Ad esempio, se non fosse per il periodo della pandemia, non avremmo acquistato Muriqi ad una cifra così bassa (17,5 milioni più bonus). Forse non avremmo potuto proprio acquistarlo. E’ un attaccante completo, molto forte, ha fatto grandi cose al Fenerbahce e sicuramente presto lo vedremo all’opera. Ci darà una grande mano in vista del doppio impegno campionato-Champions”.

Fonte Foto: Twitter Lazio