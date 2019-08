Tare: “Seguivamo da tempo Vavro. Non faccio paragoni, ma sono convinto che…”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha presentato il nuovo arrivo Denis Vavro. Queste le sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa: “È un giocatore che è nel radar della Lazio da due-tre anni, da quando era allo Zilina. È stato un acquisto mirato, era previsto il suo arrivo. Sono contento che faccia parte della nostra famiglia e per come si è inserito, fin da subito molto bene. Ha caratteristiche importanti, non mi piace fare paragoni, ma sono convinto che farà un percorso di crescita nel calcio italiano. Nel prossimo anno sarà un punto di riferimento. Ho letto giudizi affrettati, ma nessuno può giudicare un giocatore in due settimane in un contesto nuovo. Dobbiamo dare tempo, serve pazienza”.

Foto: Lazio Twitter