Tare: “Scudetto? Vedremo a 5-6 giornate dalla fine. Mercato? Siamo più che competitivi”

Queste le dichiarazioni rilasciate da Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, a Sky Sport prima del derby con la Roma: “È un campionato a sé, la sappiamo bene cosa vuol dire. Ma la viviamo con grande determinazione, ma senza pressione. Vincere oggi vuol dire fare un passo importante verso il nostro obiettivo e battere una diretta concorrente. Scudetto? Prima il nostro obiettivo, vogliamo andare in Champions League. Tanta gente aveva dei dubbi ad inizio stagione, ma anche due mesi fa. Ma il calcio è anche questo, ogni settimana si può cambiare il giudizio. Se a 5-6 giornate saremo nelle condizioni giuste, non ci nasconderemo. Mercato? Gli equilibri sono importanti. Siamo molto attenti a queste cose. Non vediamo in questo momento qualcosa che ci può aiutare. Con questa rosa che abbiamo, solo con il campionato, siamo più che competitivi”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio