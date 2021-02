Tare: “Scudetto? E’ un parolone ma giochiamo per gli stessi obiettivi dell’Inter”

Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato a Sky a pochi minuti dalla gara con l’Inter.

Queste le parole dell’albanese: “In lotta per lo scudetto? Lo scudetto è una parola grossa, il nostro obiettivo è pensare una partita per volta. Abbiamo iniziato un percorso con grande difficoltà e abbiamo trovato la strada, ora cerchiamo di continuare come abbiamo finito l’ultima partita. Sappiamo che vincendo si aprirebbero prospettive importanti ma voliamo bassi. Queste sono le nostre partite. Siamo una squadra consolidata, ce la possiamo giocare, lotteremo per gli stessi obiettivi e non dobbiamo nasconderci”.

Foto: Twitter Lazio