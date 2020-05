Tare: “Quando Luis Alberto arrivò alla Lazio voleva andarsene dopo quattro giorni”

Intervenuto ai microfoni di SKY Sport, il ds della Lazio, Igli Tare, ha parlato anche di Luis Alberto: “Quando è arrivato a Roma si è presentato da me in ufficio dicendo che il calcio italiano non era per lui, io gli ho detto che non avevo mai conosciuto un giocatore che dopo quattro giorni avesse capito come funzionava il mondo. Nei primi 6-7 mesi ha faticato più per questioni ambientali che tecniche. Gli mandavo tutti i giorni i video dei suoi allenamenti per fargli capire quanto era forte. Poi Inzaghi è stato bravo ad aiutarlo nel momento difficile che ha passato. Penso sia uno dei giocatori migliori del calcio italiano.”

Foto: profilo Twitter ufficiale SS Lazio