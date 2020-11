Igli Tare ha parlato a Dazn, pochi minuti prima di Lazio-Udinese e ha espresso concetti chiari su Diego Maradona. “Oggi giocheremo per Maradona, sarà una giornata dedicata a lui e a quanto fatto per il calcio mondiale. Se ne va un pezzo di storia”. E dopo dieci minuti Lazio-Udinese è stata interrotta, come accaduto anche nelle altre partite, per dedicare un minuto alla memoria di Maradona.

Foto: sito ufficiale Lazio