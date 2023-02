Tare: “Non sottovalutiamo la Conference, è una buona occasione per tutti”. E su Marcos Antonio…

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Igli Tare ha così parlato a pochi minuti dalla partita contro il Cluj; “Dopo una Europa League che ha portato grande delusione, adesso dobbiamo dare il massimo, stasera cercheremo di fare un risultato importante”.

Sulla profondità della rosa: “Se ne parla di tutte le squadre. Oggi è una buona occasione per tutti”.

Infine, sulla stagione di Marcos Antonio: “È un ragazzo giovane. Sarri è molto esperto, sa come gestirlo. Per noi è un calciatore di grande valore, non sono abituato ad esprimermi così per un calciatore: ha bisogno di ambientarsi, il suo tempo arriverà”.

Foto: Twitter Lazio