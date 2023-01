Tare: “Non c’è nessun caso Luis Alberto. Ha un contratto fino al 2025”

Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato a Sky nel prepartita del match contro il Lecce.

Queste le sue parole: “Ripartiamo con le stesse ambizioni, siamo in piena zona Champions ma ora inizia un nuovo campionato. Dobbiamo essere consapevoli che ogni errore lo pagheremo a caro prezzo, dobbiamo essere molto determinati per inseguire un traguardo importante. Luis Alberto? Ha un contratto fino al 2025 con la Lazio. È tornato carico dalla sosta, purtroppo ha questo infortunio ma resta un giocatore molto importante per noi. Non c’è e non ci sarà mai un caso Luis Alberto”.

Foto: twitter Lazio