Tare: “Momento difficile per il calcio. Cerchiamo di tenere alto il livello stando attenti alle spese”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Luca Pellegrini, ha preso parola anche il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, presentando – per prima cosa – il nuovo acquisto: “È giovane ma di grande esperienza, ha già giocato in squadre importanti. Rappresenta un ruolo che noi in cui abbiamo avuto necessità, espresse anche dal nostro allenatore, che abbiamo cercato di accontentare nonostante Pellegrini sia arrivato all’ultimo. Gli do il benvenuto, ama questi colori, perciò vale ancora di più il suo arrivo in questa società”.

Infine, spazio anche al progetto Lazio durante l’intervento del direttore: “A che punto è il nostro progetto? A un punto di partenza che deve raggiungere un arrivo. Un percorso iniziato insieme, c’erano delle necessità dell’allenatore e della società. Viviamo un momento non buono del calcio a livello mondiale ed europeo, di conseguenza anche noi cercheremo da una parte di mantenere il livello alto della squadra, dall’altra di essere attenti alle spese. Soprattutto di portare giocatori giovani, di grande prospettiva, serve del tempo dovuto per far crescere i ragazzi”.

Foto: Twitter Lazio