Tare: “Mi sembra esagerata la tensione intorno a Inzaghi. Resta? Sì, non penso ci siano dubbi”

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio della sfida contro il Torino: “Inzaghi? Gli incontri ci sono stati per capire delle cose ma Inzaghi non ha un contratto in scadenza e tutta questa tensione mi sembra esagerata. Resta? Sì, l’ha detto il presidente e l’ho detto anche io, credo che anche il mister ha questo pensiero quindi penso che non ci siano dubbi. Milinkovic e Luis Alberto? Fa parte del mercato estivo, la cosa più importante sarà che la Lazio avrà ancora una squadra competitiva per competere per i piani alti”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio