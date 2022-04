Tare: “L’inizio di stagione difficile lo abbiamo pagato. Ora stiamo bene, l’Europa è un obiettivo”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a Dazn nel prepartita di Lazio-Milan.

Queste le sue parole: “Abbiamo avuto un inizio che ha condizionato il nostro cammino, e lo abbiamo un po’ pagato, ma dalla decima partita siamo quarti per punti fatti. In quel momento, nei primi due mesi, ci siamo conosciuti e abbiamo fatto un cambiamento di giocatori e modulo che ci è costato qualcosa. Nel girone di ritorno ci siamo trovati e abbiamo fatto un ottimo girone. L’obiettivo per noi è l’Europa, il livello della squadra è ottimo e una partita alla volta, saranno cinque finali e cercheremo di vincerle”.

Foto: Twitter Lazio