Tare: “L’arrivo di Sarri ha stravolto i nostri piani, mi auguro un salto in avanti nel gioco e nella mentalità”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio del match contro il Marsiglia:

Sarri è l’uomo giusto per fare il salto di qualità in Europa?

“Me lo auguro, per questo l’abbiamo portato a Roma. Dopo l’addio di Inzaghi era necessaria una scelta del genere. Mi auguro di fare un salto nel gioco e nella mentalità”.

Ha una rosa più profonda per rendere fattibile anche l’Europa League, a differenza degli anni precedenti? Oggi in campo vanno ragazzi come Marusic, Zaccagni, Cataldi, Basic…

“Non dobbiamo fare un errore di valutazione degli anni scorsi, durante i quali abbiamo lavorato bene e si è visto con l’accoglienza ad Inzaghi di sabato scorso. Prendere Sarri ha stravolto i nostri piani, perché ha cambiato il modulo e abbiamo preso giocatori funzionali a questo nuovo sistema. I risultati fanno la differenza, noi crediamo nel valore di questo gruppo. Questa squadra, quando gioca come sabato, può fare bene anche in questa competizione”.

