Tare: “La Roma ha fatto un grande colpo con Tiago Pinto. Kamenovic? E’ un giovane di prospettiva”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima del derby contro la Roma: “E’ ancora presto per valutare il percorso, siamo un po’ in ritardo e stasera serve una vittoria per rimanere in lotta per la Champions. Io sono nella prima società della Capitale, sono molto contento è felice di rappresentare la Lazio”.

Cosa pensa di Tiago Pinto alla Roma?

“Lo conosco, è un grande esperto del calcio europeo e la Roma ha fatto un grande acquisto”.

Che colpo è Kamenovic?

“L’obiettivo è di fare una rosa competitiva ed i giovani fanno parte di questo progetto soprattutto per le difficoltà che stiamo riscostrando. Può ricoprire vari ruoli ed è un giovane di grande prospettiva”.

Visti i tifosi fuori da Formello?

“Sono sempre stati di fianco a noi, è un bel gesto e loro stanno soffrendo da un anno senza venire allo stadio. Speriamo che con una vittoria possiamo festeggiare insieme”.

