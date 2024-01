Tare: “Inzaghi è tra i tecnici top al mondo. Io in Arabia? Valuterò le proposte”

Igli Tare non è soltanto l’ex ds della Lazio ma è anche un grande amico di Simone Inzaghi. I due hanno vissuto anni importanti uno ai vertici della società biancoceleste, l’altro sulla panchina, soprattutto nella famosa stagione bloccata dal Covid, durante la quale i capitolini lottavano per agguantare lo scudetto. Su Inzaghi e su tanto altro, ha parlato lo stesso Igli Tare, in un’intervista a Gazzetta dello Sport:

“L’Inter resta la squadra da battere perché ha fatto un mercato importante ed è forte, ma tutto si decide a marzo. I nerazzurri ora avranno avversarie toste. A livello di alternative di spessore l’Inter non ha eguali, ma questo vantaggio, almeno in Serie A, finisce per annullarsi se giochi ogni tre giorni. Per quanto riguarda gli obiettivi per la Champions l’Inter la metto insieme al Bayern e al City tra le favorite. Simone è uno dei tecnici top al mondo e sa gestire il doppio impegno settimanale. La conferma l’ha data in Supercoppa. Lui mette i giocatori al posto giusto e li fa rendere al massimo”. Poi sulla Lazio: “Diciamo che la guardo… con positività. Il 70-80% della rosa è ancora quella dello scorso anno e quindi parliamo di una squadra forte. I nuovi hanno bisogno di tempo per adattarsi. Ciro non di discute. Con lui ho un legame speciale”. E poi conclude: “Mi ha sorpreso il Bologna, Motta lo vedremo sulla panchina di una grande. Mi ha sorpreso anche l’esonero di Mourinho, ma De Rossi è amato dalla piazza ed è bravo. Io in Arabia? Pronto a valutare le proposte che arriveranno”.

Foto: Twitter Lazio