Tare, il rattoppo sulla Conference è più grande del buco

Non ci sono soltanto quelli che cambiano idea in base a un risultato. Oppure i giornalisti-tifosi che scrivono tweet assurdi nel cuore della notte e poi (peggio ancora) li cancellano. Ci dovrebbero essere dirigenti in grado di dare l’esempio, eppure sono incapaci di farlo. È il caso di Igli Tare che qualche settimana fa ha scelto la platea prestigiosa di un’Università (la Luiss) per alcune considerazioni che non sono un inno allo sportività e che non hanno motivato la scelta della stessa Università. Se parliamo di educatori, di sicuro quel passaggio di Tare ha educato nessuno. Il direttore sportivo della Lazio, soffermandosi sulla Conference League vinta dalla Roma ha specificato come si trattasse della competizione dei perdenti. Ignorando un particolare, ovvero che quando vinci un trofeo hai sempre arricchito la tua bacheca. Ma siccome spesso bisogna fare i conti con il karma, il destino ha voluto che la Lazio uscisse dall’Europa League per andare in Conference, la famigerata coppa dei perdenti di Tare. E il direttore sportivo, ci vuole coraggio, ha voluto rettificare a modo suo il significato di quell’uscita, arrampicandosi sugli specchi. Della serie: quando il rattoppo sulla Conference è più grande del buco. Tare avrebbe dovuto come minimo confermare quanto dichiarato alla Luiss, ma forse era troppo…

Foto: Twitter Lazio