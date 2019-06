Tare: “Il mio futuro si chiama Lazio, ma nel calcio può succedere di tutto”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni della tv albanese Top Channel soffermandosi anche sul futuro: “L’accostamento al Milan? Fa parte del nostro lavoro, dobbiamo essere equilibrati. Sono cose positive ma bisogna sapere come gestirle bene. Ciò che conta è che sono in un grande club e in un ambiente molto familiare, è importante per avere risultati positivi. Non posso prevedere il futuro. Ciò che ora è importante è il momento attuale, essere felici e stare bene. Per riuscire nel mio campo è necessario avere il giusto entusiasmo ed essere circondato da un ambiente positivo. Questa è una delle cose principali che poi porta al successo. Per quanto riguarda il futuro, non posso prevederlo, ma oggi si chiama Lazio, un grande club. Però sono un professionista, tutto può succedere nel mondo del calcio”, ha concluso Tare.

Foto: Twitter ufficiale Lazio