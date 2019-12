Tare: “I tabù sono fatti per essere sfatati, la classifica ci permette di pensare in grande”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima del match contro la Juve: “Io penso che i tabù sono fatti per essere sfatati. Come abbiamo vinto a Milano dopo 30 anni dobbiamo cercare di vincere in casa con la Juve. Siamo in un buon momento e la classifica ci permette di pensare in grande. Dobbiamo solo vincere. Vincendo si cresce e ti aiuta a vincere”.

Foto: Lazio Twitter