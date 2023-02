Tare ha bloccato l’indice, Lotito non può alzare il pollice

Tra un po’ di anni saremo nel 2030, eppure oggi ci dedichiamo all’indice di liquidità nel calcio. Morale: piuttosto che andare avanti si va indietro. Claudio Lotito parla di famiglia, ma c’è chi in famiglia gli ha fatto danni clamorosi. La Lazio è bloccata, in ogni di sessione di mercato sempre di più, nella speranza che qualcosa cambi. La Lazio vuole ambire per tutti i traguardi, ha 11 titolari molto affidabili ma contando fino a 17 o 18 non ha la stessa competitività (profondità) della Roma tanto per non fare esempi… La Lazio che ha dovuto aspettare l’ultimo minuto di mercato per prendere un terzino sinistro. La Lazio che non ha da sempre un vice Immobile. L’indice di liquidità bloccato è una situazione molto grave perché si riferisce o operazioni del passato sbagliate, sballate, opinabili già prima di mettere nero su bianco. Lasciamo perdere che Muriqi si sia svegliato ora nella Liga, ma sono stati spesi quasi 20 milioni. Vogliamo parlare dei vari Durmisi e soci? Cosa diciamo di Kamenovic, circa 4 milioni spesi senza un perché? La domanda sarebbe un’altra: perché prendere Kamenovic? Rispetto alla sessione estiva stendiamo qualche velo su Cancellieri (che non è costato bruscolini) e Mario Gila. Gli sponsor che parlano delle grandi operazioni Milinkovic–Savic e Luis Alberto dovrebbero ricordare l’indice di liquidità bloccato per una serie di inenarrabili affari firmati Tare. Inenarrabili nel senso che peggio non avrebbe potuto fare. Andiamo oltre: nessun direttore sportivo avrebbe potuto fare peggio. Ora qualcuno scrive di rinnovo, all’interno di una campagna elettorale in corso con tante “bombe” senza verità. Se così fosse, parliamo del rinnovo di Tare, sarebbe per altri motivi: quelli strettamente tecnici, relativi alle operazioni di mercato, sono stati fallimentari. Non basta un indice di liquidità bloccato? Non vale più di mille parole o di dieci inutili sponsor? Noi pensiamo che un direttore sportivo, quando fa danni certificati dai fatti, dovrebbe avere un bonus al contrario. Quasi un obbligo di restituire una parte dello stipendio o una fetta di ingaggio, simile situazione è un’onta insopportabile. Proprio così: Tare ha bloccato l’indice, Lotito non può alzare il pollice.

Foto: Twitter Lazio