Tare: “Grazie Inzaghi, adesso ripartiamo da Sarri. Ecco perché abbiamo scelto lui”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, come nuovo allenatore della Lazio, è intervenuto anche il direttore sportivo Tare che ha accolto il tecnico toscano. “Voglio cogliere l’occasione di ringraziare mister Inzaghi e il suo staff per il lavoro svolto negli ultimi cinque anni anni con la Lazio, gli facciamo gli auguri per l’avventura all’Inter. Perché Sarri? Per noi è stata una grande opportunità, sapevamo di aver fatto un grande lavoro negli ultimi anni, arrivare a lui è stato per noi anche un banco di prova. Abbiamo portato qui un allenatore di grandissima esperienza. Come punti di forza ha lo spirito di gruppo, la forza offensiva, è lo stesso spirito della Lazio. Diamo il benvenuto a tutto il suo staff, speriamo di gioire insieme per tante belle cose”.

FOTO: Twitter Lazio