Tare: “Fatto il necessario per alzare l’asticella. Terzino sinistro? Il mercato è aperto, può accadere di tutto”

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima della gara contro l’Inter, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato dei temi caldi in chiave mercato dei biancocelesti: “Lo step riguarda gli obiettivi. Abbiamo fatto un mercato importante, abbiamo da subito aggredito tutto quello che era necessario per alzare l’asticella e far sì che si creasse un’empatia e un entusiasmo fra fuori e dentro. Questo sta accadendo sperando di fare una bella prestazione e vincere contro la squadra più importante del campionato. Credo che l’Inter sia la favorita per lo scudetto. Penso che il meglio non abbia fine. Abbiamo cambiato quasi 15 giocatori in un anno solare. E’ più che sufficiente per avere la squadra perfetta. Ci siamo parlati la scorsa estate quando abbiamo iniziato questo percorso. Ora dobbiamo essere concentrati perché dobbiamo raggiungere un obiettivo importante come la Champions e dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Arriverà il terzino sinistro? Non ti so rispondere. L’unica cosa che posso dire è che finché il mercato è aperto può accadere tutto. Non ti so dire se arriverà o meno perché ci sono tante cose da risolvere“.

Foto: Lazio Twitter