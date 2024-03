Tare: “E’ una Lazio molto diversa rispetto a 3 anni fa. Domani tutto è possibile”

Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato un’intervista ai taccuini del portale tedesco TZ. Queste le sue parole in vista della gara di domani contro il Bayern Monaco: “E’ una sfida importantissima, il Bayern ha il vantaggio di giocare questo ritorno in casa davanti al proprio pubblico, ma devono recuperare e non sarà un compito semplice.”

E’ una sfida molto diversa rispetto a quella di tre anni fa…

“Lo dimostra l’1-0 dell’andata… E’ una Lazio molto diversa rispetto a 3 anni fa. A quel tempo il ritorno era praticamente già deciso, visto che l’andata era finita 4-1. Qua i presupposti sono diversi.”

Questa volta i rapporti di forza sembrano più equilibrati.

“C’è un po’ la sensazione che il Bayern abbia sottovalutato la Lazio. Non hanno considerato che la Lazio è una squadra oggi molto più esperta, con tanti giocatori che hanno già giocato partite così importanti.”

Foto: Twitter S.S. Lazio