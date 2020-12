Tare: “Dovremo essere bravi a sfruttare le loro assenze”

Prima di Borussia Dortmund- Lazio, Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il direttore sportivo della Lazio si è soffermato sulla sua esperienza in Germania da calciatore e su alcuni temi di attualità in casa biancocelesti: “Ho trascorso nove anni importanti in Germania, che hanno rappresentato un’esperienza utile che ho portato in Italia. Haaland? Sarà il centravanti più forte in Europa per i prossimi 10 anni, la sua assenza è sicuramente un vantaggio per noi. Hanno altre assenze importanti come Emre Can e Meunier: dobbiamo sfruttare questa situazione. Stasera se riusciamo a ripetere la gara d’andata abbiamo grandi possibilità di vincere. Il loro sistema di gioco è molto aggressivo, stasera sarà un bellissimo spettacolo. Il rientro di Peruzzi? Non era andato via, ci sono state discussioni, cose che sono capitate anche a me con il presidente in questi anni. A Roma le cose vengono un po’ ingrandite a volte. Peruzzi è un tassello importante, con la sua esperienza e il suo modo di stare in gruppo è fondamentale per noi“.

Foto: Twitter Lazio

