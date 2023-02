Tare: “Dobbiamo vincere la guerra, non le battaglie. Arrivare in Champions sarebbe fondamentale”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare ha così parlato a pochi minuti dalla sfida contro l’Atalanta: “Non direi che il nostro è un momento meno brillante: abbiamo approcci sbagliati ai vari momenti della partita, e alla fine incidono sul risultato finale. Basti pensare che tredici punti su diciassette li abbiamo persi contro squadre in lotta per non retrocedere”. Poi prosegue: “È un percorso. Dobbiamo vincere la guerra, non le battaglie: arrivare tra le prime quattro sarebbe fondamentale”.

Foto: Twitter Lazio