Tare: “Dobbiamo partire con il piede giusto. La mano di Sarri si vede ancora poco in partita”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla gara di Istanbul contro il Galatasaray in Europa League:

“Serve tempo perchè il cambiamento è iniziato tre mesi fa. Con la scelta fatta sappiamo che servirà del tempo. In allenamento si vede la mano di Sarri, l’intensità e le giocate molto veloci. In partita non molto bene. Nelle prime due gare di campionato siamo andati in svantaggio ma siamo stati bravi a reagire subito e poi portare a casa la vittoria. La sconfitta di Milano è stata un po’ una sorpresa perchè eravamo consapevoli di aver fatto una settimana di preparazione molto buona. Poi sul campo abbiamo fatto tutto il contrario di quanto preparato.

Oggi siamo qui a giocare in una competizione molto competitiva. Potrei dire tranquillamente che siamo quasi ai livelli di Champions. Dobbiamo partire col piede giusto e portare a casa una vittoria”.

Foto: Twitter Lazio