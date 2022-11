Tare cambia idea: “Onoriamo la Conference e proviamo a vincerla”

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha voluto fare una precisazione sulla Conference League durante un’intervista per la Gazzetta dello Sport: “Ora che siamo in Conference voglio che la Lazio la onori fino in fondo. Dobbiamo fare il massimo per vincere. Portare un trofeo è sempre un onore e rimarrà nella storia. Ovvio che per la Lazio giocare la massima competizione è la cosa migliore ma ora non sottovalutiamo la Conference.”

Foto: Twitter Lazio