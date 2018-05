Tare blinda Immobile: “È un punto fermo, resterà alla Lazio”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine di “Football Leader”. Ecco le sue dichiarazioni sul mercato biancoceleste e in particolare sul futuro di Ciro Immobile: “Immobile via? Abbiamo sentito voci diverse: io so di un Ciro che afferma di stare molto bene a Roma, alla famiglia piace vivere qui e il ragazzo sa che la Lazio gli ha dato tanto. E’ un punto fermo, un riferimento importante per noi, lui lo sa e su questo non ci piove: Immobile rimarrà alla Lazio”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio