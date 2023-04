Tare: “Appoggio il pensiero di Sarri. Per queste partite più giusti altri orari”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha così parlato prima della gara delle 12:30 contro l’Inter, appoggiando il pensiero del tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri: “Penso che sia giusto giocare queste partite di prima fascia in orari giusti. Sarebbe fondamentale per lo spettacolo. Appoggio il pensiero di Sarri ma pensiamo a noi e ai nostri obiettivi, non al Napoli che comunque vincerà lo scudetto”.

Foto: Lazio Twitter