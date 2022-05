Tardelli: “Vlahovic? Qualsiasi giocatore da solo non può far vincere una squadra”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato Marco Tardelli che si è soffermato inizialmente sulla stagione di Vlahovic: “È diverso dalla Fiorentina, dove tutti giocavano per lui. All’inizio la squadra lo ha aiutato, poi, dopo la sconfitta con l’Inter, c’è stato un calo di motivazioni. È successo qualcosa. Vlahovic da solo non può vincere. Neanche Ronaldo. Neanche Maradona senza Careca e Giordano. Neanche Messi senza Xavi e Iniesta”.

L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale parla anche di Dybala e il suo addio alla Juventus: “Sono scelte. Forse ha chiesto cifre che la Juve non poteva sostenere. Per essere sinceri, è da tanto che non fa cose brillantissime, come tutti i suoi ex compagni. Però non m’è piaciuto il modo in cui si sono lasciati. Nel calcio di oggi comandano i soldi, succede, ma ci voleva più chiarezza. E lui non poteva restare più alla Juve: non ho sentito Allegri chiedere che restasse…”

Foto: Twitter Tardelli