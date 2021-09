Tardelli: “Ronaldo nascondeva i problemi della Juve. Allegri? La colpa non è solo sua”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli, ex centrocampista della Juve e della Nazionale, ha parlato dello stato di forma della squadra bianconera che in queste prime giornate di campionato non ha ancora ottenuto un successo: “Ricordo quando sei anni fa partì malissimo e poi vinse il campionato. Stavolta non sarà così facile vista la concorrenza, ma la Juve piano piano troverà la via: almeno per arrivare fra le prime quattro. Ronaldo? Quando le cose non vanno, avere un fuoriclasse che nasconde certi problemi e da solo ti risolve certe gare è un’abitudine alla quale è difficile rinunciare. Allegri? Per una situazione del genere le colpe sono di tutti, anche della società e dei giocatori: il gol dell’1-1 del Milan non può essere colpa di Allegri, anche se magari, visto il momento, poteva mettere dentro De Ligt per cercare una squadra più solida”.

Foto: Twitter Tardelli