Tardelli: “Non dimentichiamo quello che ha fatto Mancini. I club aiutino la Nazionale”

Marco Tardelli, campione del mondo con l’Italia nel 1982, ha parlato della situazione della Nazionale italiana. Ecco le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport: “Mancini ha bisogno di stare con la squadra e noi dobbiamo fare il possibile per lui. Sono giorni non facili, è un momento particolare, la qualificazione al Mondiale farebbe un gran bene a tutto il sistema calcio. Qualche sacrificio va messo in conto. Sembra che ci siamo dimenticati improvvisamente quello che ha fatto. Quando aveva tutti a disposizione ha giocato grandi partite, ha vinto l’Europeo, non ha sbagliato una mossa”.

L’aiuto dei club alla Nazionale: “I pochi presidenti italiani rimasti, tra fondi e proprietà straniere, sono più interessati a fatturati, debiti, eccetera, ed è giusto che sia così. La Nazionale a volte dà fastidio. Capisco quindi la difficoltà dello spostamento, il dover giocare magari a in un orario non serale, i sacrifici. Ma la Nazionale è un bene di tutti e il rischio è grosso per tutti. Forse non si è capito quanto”.

Foto: Twitter personale Tardelli