Tardelli: “Locatelli ottimo acquisto. CR7 scontento? Meglio vada via”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli, ex centrocampista della Juve e della Nazionale, ha parlato dell’arrivo di Manuel Locatelli alla Juve e del campionato, ormai alle porte.

Queste le sue parole: “Juve favorita per lo Scudetto. Ha un’organico di livello assoluto, è tornato Allegri che è un top allenatore, che sa come si vince, come si gestisce uno spogliatoio e dei gruppi. La rivale sarà l’Inter che ha perso due elementi chiave come Lukaku e Hakimi, oltre che Conte. Quindi i nerazzurri ripartiranno da capo e hanno perso quel vantaggio che avevano”.

Su Locatelli: “Mi piace molto. E’ un play al 100%. Sa fare anche la fase di inserimento ed è bravo dal tiro da fuori. E’ un ottimo elemento, un ingaggio importante dei bianconeri”.

Su CR7: “CR7 scontento? Meglio vada via. La Juve non ha bisogno di avere lui con il muso. Ha bisogno di gente motivata, determinata, che voglia vincere, anche in Europa. Se Ronaldo avrà gli stimoli giusti ben venga”.